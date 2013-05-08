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中国财经 | 2013年 5月 8日 星期三 18:51 BJT

欧盟同意对来自中国的太阳能面板征收惩罚性关税--消息

路透布鲁塞尔5月8日 - 两名欧盟官员表示，周三欧盟执委会同意对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税。

上述官员对路透称，一旦执委会在官方日志上披露此决议，则此关税将在6月6日生效，平均税率将为47%。(完)

(编译 田建华; 审校 沈以文)

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