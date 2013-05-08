欧盟同意对来自中国的太阳能面板征收惩罚性关税--消息

中国农业部上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透布鲁塞尔5月8日 - 两名欧盟官员表示，周三欧盟执委会同意对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税。
上述官员对路透称，一旦执委会在官方日志上披露此决议，则此关税将在6月6日生效，平均税率将为47%。(完)
(编译 田建华; 审校 沈以文)
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透上海4月11日 - 中国国有商业银行--交通银行周二发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调查结果显示，全国两会更加关注就业和医保等民生问题，并传递出进一步为实体经济降负的政策信号，小康家庭对未来经济发展的信心有所增强。