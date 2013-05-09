欧盟将向中国太阳能面板征收惩罚性关税（更新版）

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路透布鲁塞尔5月8日 - 欧盟执委会周三同意向进口的中国太阳能面板征收惩罚性关税，因其认为中国厂商在欧洲进行廉价倾销。

两位官员称，欧盟各执委支持贸易执委卡瑞德古特的提议，即从6月6日起对中国的太阳能面板征收临时关税，从而降低中国产品的吸引力。

德国太阳能面板厂商SolarWorld SWVG.DE，Phoenix Solar (PS4G.DE)和Centrotherm CTNG.DE股价因此一度大涨7%，而在法兰克福上市的中国尚德STP.N股价则挫跌超过4%。

就中国向欧洲倾销太阳能面板的指控展开调查，是欧盟执委会进行过的最大调查行动，不过该机构处理得很谨慎，因为其知道欧洲想走出衰退，需要中国的帮助。中国是欧盟第二大贸易伙伴。

中国常驻世界贸易组织(WTO)代表易小准表示这是个错误决定，不过他拒绝就北京当局是否会采取任何报复行动置评。

他在日内瓦对路透表示，此事将向世界传递出保护主义抬头的错误讯息。

鉴于德法两国正寻求增加对中国的出口，卡瑞德古特将争取与中国商务部部长高虎城协商出一个解决方案。

外交人士称，解决方案可能是达成一个所有出口欧洲的太阳能面板生产商都需遵守的最低价格。

官员称，这些欧盟关税平均税率将设在47%。一旦欧盟执委会在其官方日报(Official Journal)公布决定，这些税收将会生效。

欧盟将在5月15日布鲁塞尔召开的会议上征求所有欧盟国家贸易专员的意见，尽管他们的立场不受约束，但预计都将支持这项决定。

欧盟执委会拒绝置评。

中国太阳能面板产量在2009-2011年间翻了三倍，已经超出全球需求。欧盟生产商称，中国企业在欧洲市场从几年前几乎为零的市占率起步，已经获取超过80%的市场份额，2011年对欧盟出口的太阳能面板价值达210亿欧元(270亿美元)。

业内公司高管称，因此，中国产面板最多能比欧洲产价格便宜45%。

研究公司IHS数据显示，2012年全球太阳能面板市场规模达770亿美元，欧洲占其中的一半。(完)

(编译 徐文焰/程琳; 审校 白云)

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