欧盟否认与中国的光伏产品谈判破裂

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔/香港5月24日（记者 Ethan Bilby/Charlie Zhu） - 欧盟否认中国机电产品进出口商会发布的光伏产品倾销谈判破裂的声明，中方的评论凸显争端有扩大的风险。
获授权代表中国光伏企业的中国机电产品进出口商会周三在北京对记者称，近期派出谈判工作组与欧方商谈并提出了务实可行的价格承诺方案，但被欧盟回绝。
“这种说法是错误和有误导性的，因为欧盟和中国关于光伏组件反倾销案的正式谈判还未开始。”欧盟贸易发言人John Clancy周四在声明中称。
天合光能高管孙海燕对路透表示，如果欧盟确要征收反倾销税，中国光伏产业将受到严重冲击；行业供应过剩的局面将恶化，很多工厂将不得不关门，尤其是小工厂。
中国机电产品进出口商会在声明中称，“由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意，导致首轮谈判无果而终，宣告破裂。”
Clancy则表示：“为技术问题做准备的会谈与正式协商没有关系。”他表示欧盟委员会无法对这些会谈的内容置评。
他还表示，依据欧盟相关法律，只有“初步调查结果”发布在《欧盟公报》上以后才能进行正式谈判。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
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