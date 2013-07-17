中国敦促欧盟减少达成光伏贸易协议的障碍--文件

路透布鲁塞尔7月16日（记者 Ethan Bilby） - 路透周二获得的文件显示，中国正在努力敦促欧盟，对中国出口光伏产品仅实施有限度的限制。中欧之间的谈判旨在避免欧盟对中国光伏企业征收重税以及可能发生的贸易战。

欧盟委员会指责中国以低于生产成本的价格倾销光伏产品，并决定征收临时反倾销税，且税率到8月6日还可能提高至惩罚性水平。

中欧在此之前必须妥善解决光伏贸易摩擦，双方本月早些时候曾表示正在向达成协议的方向迈进。光伏贸易摩擦为中欧迄今出现的涉案金额最大的贸易纠纷，也是对双方是否能够化解分歧的考验。

但一份签署日期为7月12日的欧盟委员会文件显示，中国希望任何相关协议到2014年底都需到期，硅片应被不在征税范围之内，而且欧盟对进口自中国的光伏产品的任何限制都应当非常轻微。

文件称中方的这些要求“很难实现”，因为欧盟委员会希望抑制中国光伏企业在欧洲市场的主导地位。几年前，中国光伏企业在欧洲市场的市占率几乎为零，如今已超过80%。

欧盟委员会贸易发言人John Clancy拒绝对这份文件置评，仅称双方的最高级别谈判仍在继续，目的是找到解决方案。

了解谈判的一位中方消息人士也不愿对有关谈判已经破裂的媒体报道置评。这位消息人士称，中方谈判代表仍在布鲁塞尔，本周还会继续与欧盟委员会进行磋商。

中国驻欧盟使团拒绝就此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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