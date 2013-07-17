中国敦促欧盟减少达成光伏贸易协议的障碍--文件

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
记者 Ethan Bilby
路透布鲁塞尔7月16日 - 路透周二获得的文件显示，中国正在努力敦促欧盟，对中国出口光伏产品仅实施有限度的限制。中欧之间的谈判旨在避免欧盟对中国光伏企业征收重税以及可能发生的贸易战。
欧盟委员会指责中国以低于生产成本的价格倾销光伏产品，并决定征收临时反倾销税，且税率到8月6日还可能提高至惩罚性水平。
中欧在此之前必须妥善解决光伏贸易摩擦，双方本月早些时候曾表示正在向达成协议的方向迈进。光伏贸易摩擦为中欧迄今出现的涉案金额最大的贸易纠纷，也是对双方是否能够化解分歧的考验。
但一份签署日期为7月12日的欧盟委员会文件显示，中国希望任何相关协议到2014年底都需到期，硅片应被不在征税范围之内，而且欧盟对进口自中国的光伏产品的任何限制都应当非常轻微。
文件称中方的这些要求“很难实现”，因为欧盟委员会希望抑制中国光伏企业在欧洲市场的主导地位。几年前，中国光伏企业在欧洲市场的市占率几乎为零，如今已超过80%。
欧盟委员会贸易发言人John Clancy拒绝对这份文件置评，仅称双方的最高级别谈判仍在继续，目的是找到解决方案。
了解谈判的一位中方消息人士也不愿对有关谈判已经破裂的媒体报导置评。这位消息人士称，中方谈判代表仍在布鲁塞尔，本周还会继续与欧盟委员会进行磋商。
中国驻欧盟使团拒绝就此发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选