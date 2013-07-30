中国同意就葡萄酒倾销案展开会谈--欧盟

6月18日在波尔多酒展中，酒商与来访客户交谈。 REUTERS/Regis Duvignau

路透布鲁塞尔7月29日（记者 Robin Emmott） - 欧盟贸易执委德古特(Karel de Gucht)周一称，中国已经同意展开磋商，以结束对欧洲葡萄酒的反倾销调查。此前，中欧双方官员已经达成协议，避免对原产自中国的光伏产品征收惩罚性进口关税。

结束光伏贸易争端之后，中欧将处理有关法国、西班牙和意大利原产葡萄酒以低于生产成本在中国市场倾销的指控，以及双方对欧洲输华多晶硅的争议。

“欧盟和中国（酒类）生产商之间展开磋商的窗口已开，”德古特在记者会上表示。“中国政府已经承诺协助进行相关磋商。”

中国在解决一连串争端方面的开放态度或许暗示中欧贸易紧张局势缓解，但是双方的关系仍不够牢固，因双方都希望保护自己的产业免受不公正的竞争。

中国是波尔多葡萄酒全球最大的进口国，2011年消费量飙升了110%。法国之前称中国考虑征收反倾销税的决定“不适当且应受到谴责”。

2012年，欧盟出口到中国大陆的葡萄酒达到2.573亿升，价值近10亿美元。其中逾半数（1.395亿升）源自法国。（完）

中国商务部无法确认是否已经冻结有关葡萄酒的双反调查。

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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