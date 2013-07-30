中国同意就葡萄酒倾销案展开会谈--欧盟

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔7月29日(记者 Robin Emmott) - 欧盟贸易执委德古特(Karel de Gucht)周一称，中国已经同意展开磋商，以结束对欧洲葡萄酒的反倾销调查。此前，中欧双方官员已经达成协议，避免对原产自中国的光伏产品征收惩罚性进口关税。
结束光伏贸易争端之后，中欧将处理有关法国、西班牙和意大利原产葡萄酒以低于生产成本在中国市场倾销的指控，以及双方对欧洲输华多晶硅的争议。
“欧盟和中国(酒类)生产商之间展开磋商的窗口已开，”德古特在记者会上表示。“中国政府已经承诺协助进行相关磋商。”
中国在解决一连串争端方面的开放态度或许暗示中欧贸易紧张局势缓解，但是双方的关系仍不够牢固，因双方都希望保护自己的产业免受不公正的竞争。
中国是波尔多葡萄酒全球最大的进口国，2011年消费量飙升了110%。法国之前称中国考虑征收反倾销税的决定“不适当且应受到谴责”。
2012年，欧盟出口到中国大陆的葡萄酒达到2.573亿升，价值近10亿美元。其中逾半数(1.395亿升)源自法国。
中国商务部无法确认是否已经冻结有关葡萄酒的双反调查。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。