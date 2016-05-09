欧盟驻华大使敦促中国政府采取措施削减钢铁过剩产能

路透北京5月9日 - 欧盟驻华大使史伟(Hans Dietmar Schweisgut)周一表示，中国应快速处理其钢铁产能过剩问题，因全球目前难于应对钢材需求的疲软；多数钢铁来自中国。

史伟在一次新闻简布会上向记者表示，中国应对钢铁产能过剩的措施“还不足够”。

“产能过剩，尤其是钢铁行业，是需要非常迫切处理的问题之一，”史伟说，“这是我们不能再等的。”

史伟还敦促中国在汽车和银行业等受限行业向欧洲投资开放其市场。(完)