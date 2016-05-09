欧盟驻华大使敦促中国政府采取措施削减钢铁过剩产能

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月9日 - 欧盟驻华大使史伟(Hans Dietmar Schweisgut)周一表示，中国应快速处理其钢铁产能过剩问题，因全球目前难于应对钢材需求的疲软；多数钢铁来自中国。
史伟在一次新闻简布会上向记者表示，中国应对钢铁产能过剩的措施“还不足够”。
“产能过剩，尤其是钢铁行业，是需要非常迫切处理的问题之一，”史伟说，“这是我们不能再等的。”
史伟还敦促中国在汽车和银行业等受限行业向欧洲投资开放其市场。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)