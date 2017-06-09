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中国财经 | 2017年 6月 9日 星期五 16:13 BJT

欧盟将对进口自中国热轧钢产品征收反补贴税

路透布鲁塞尔6月9日 - 欧盟已对进口自中国的热轧钢设定最高35.9%的关税，以抵消它所说的过低价格和不公平补贴。

欧盟执委会代表欧盟28个成员国展开了调查，发现很多公司受益于国有银行的优惠贷款、补助金、税项减免以及工业用地使用权。

欧盟已向若干中国钢铁产品征收反倾销税，如冷轧扁钢，以及冷轧不锈钢扁钢产品等。

这些公司包括本溪钢铁集团，关税28.1%；河钢集团(000709.SZ)，关税18.1%；和江苏沙钢集团(002075.SZ)，关税35.9%。

欧盟官方公报称，将从周六起生效。这些关税一般适用五年。(完)

(编译 王颖; 审校 李春喜)
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