欧盟将对进口自中国热轧钢产品征收反补贴税

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透布鲁塞尔6月9日 - 欧盟已对进口自中国的热轧钢设定最高35.9%的关税，以抵消它所说的过低价格和不公平补贴。
欧盟执委会代表欧盟28个成员国展开了调查，发现很多公司受益于国有银行的优惠贷款、补助金、税项减免以及工业用地使用权。
欧盟已向若干中国钢铁产品征收反倾销税，如冷轧扁钢，以及冷轧不锈钢扁钢产品等。
这些公司包括本溪钢铁集团，关税28.1%；河钢集团(000709.SZ)，关税18.1%；和江苏沙钢集团(002075.SZ)，关税35.9%。
欧盟官方公报称，将从周六起生效。这些关税一般适用五年。(完)
(编译 王颖; 审校 李春喜)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。