欧盟执委会争取加速贸易防卫手段 抵御中国钢铁入侵

路透布鲁塞尔3月16日 - 欧盟执委会周三宣布多项计划，好让对抗中国低价进口品的贸易抵御案件加速成立，执委会并呼吁欧盟国家停止阻挠相关措施；针对存在倾销及补贴行为的产品，这些措施可以课征较高关税。

在特别针对保护钢铁业的提案中，执委会表示，将争取缩短从展开调查到课征关税的时间。目前这段时间为九个月，钢铁业者认为间隔过长。

英国、法国及德国等国都要求执委会协助钢铁业，由于大量钢铁进口涌入(特别是中国钢铁)及价格大跌，令欧洲钢铁业受创严重。

光是2015年10月，英国钢铁业便减少约4,000个岗位，相当于行业的五分之一岗位。英国最大钢铁企业--欧洲Tata Steel执行长表示，在中国政府出手支撑当地钢厂的情况下，和中国竞争是不可能的事。

欧盟领袖周四及周五在布鲁塞尔的峰会上，料将短暂讨论钢铁问题。

执委会表示，现在必须由欧盟成员国采行执委会2013年提出的提案，更新贸易防御措施。

其中一项措施是取消所谓的从低征税规则(lesser duty rule)，这项规定能够对倾销商品或取得不公平补助的进口商品的关税设限。

执委会也表示，他们或许可以自行将征税的时间框架由九个月缩减为八个月，但需要经过立法程序并获得欧盟会员国批准，才能再进一步减为七个月。

不过这一部分要取得行业与环保人士的同意则比较罕见。

欧洲钢铁业联盟Eurofer表示，应该以美国为指标，将施加反倾销关税的平均时间定在四个半月内，并将课税金额调升至最高水平。

至于冷轧钢铁产品，对中国产品的暂时性课税介于13.8-16%之间；相较之下，美国方面则是高达“倾销幅度”的59.1%，以及本月稍早决定对中国所课征265%左右的关税。

欧洲议会绿党的行业发言人Reinhard Buetikofer表示，欧盟各成员国政府不要再写信给执委会了，自己的“功课”应该自己做。

“这些政府阻挡欧盟反倾销工具的改革已经太久了，”他表示。(完)