独家：欧盟考虑将钢铁协议与是否给予中国市场经济地位挂钩

路透布鲁塞尔3月4日 - 参与谈判的一欧盟官员告诉路透，欧盟正考虑减少对中国进口商品的贸易保护，条件是中国大幅减少向欧洲的钢铁出口。

路透获悉的欧盟执委会文件草案还暗示，是否给予中国市场经济地位被放置在了加强欧盟“针对不公平贸易行为”的保护钢铁行业背景下。

欧盟执委会将在12月前决定是否给予中国市场经济地位，该地位可能限制欧盟对从中国进口的过度廉价产品征税的能力。

钢铁产能过剩将成为下周欧盟和中国谈判的一个主要议题。

欧盟执委会发言人拒绝置评。

根据一份欧盟有关钢铁行业面临挑战的草案文件，去年欧盟从中国进口钢铁增加了53%。欧盟执委会计划在3月16日发布该报告。

中国已经采取了一些措施。中国商务部部长高虎城在2月写给欧盟贸易专员Cecilia Malmstrom的信中表示，中国承诺削减钢铁产量“1-1.5亿吨”。

“还是太少，即便中国完全遵守了承诺，但其过剩的产能还是要比欧盟钢铁总产量要多。”该欧盟官员表示。(完)