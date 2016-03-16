欧盟下调中国钢铁过剩产能预估数据 因中方施压

路透布鲁塞尔3月15日 - 据路透见到的欧盟文件显示，中国已说服欧盟执委会下调对该国钢铁过剩产能的预估规模，引发欧洲内部担心，欧盟可能会弱化对待廉价中国进口产品的立场。

欧盟将于周三公布一系列提议草案，旨在保护欧洲不断萎缩的钢铁产业。文件草案显示，欧盟对中国钢铁过剩产能的预估规模已被下调接近20%。该数据可支持对一家公司在海外不公平“倾销”产品立案。

预估规模在本月初草案中已从4亿吨下修至3.5亿吨，然后在路透看到的最新草案中已降至3.25亿吨。欧盟一位不愿具名的官员称，这一修正是中方申诉的结果。

“这些修正都是在中方提出质疑后作出的，”这位官员在上周谈判人员北京会晤之后表示。

欧盟执委会发言人拒绝就草案进行详细置评，但表示，“原则而言...这种数据并不受制于任何协商。我们不会与任何第三方核实、咨询或讨论我们的内部文件。事实上这些数据都是基于公开可获得的数据。”

欧盟积极促进与中国的贸易、投资及其他关系。但获得英国、法国与德国等国政府支持的钢铁生产商，力促欧盟执委会采取更多措施阻止来自中国钢铁厂的廉价钢铁。中国钢铁厂面临产量过剩的困扰。

尽管欧盟对几家中国钢铁厂课征反倾销税，但这些欧洲企业仍将2008年以来欧盟钢铁业就业岗位减少20%、对于有更多钢铁厂倒闭的担忧归咎于中国，欧洲钢铁年产量仅剩1.7亿吨。

欧盟执委会计划提出一系列举措，因应草案文件中所称中国钢铁进口在三年内增加超过一倍的情况。这项计划将于周三执委会的每周例行会议后提出。

提议将包括一项“钢铁产品事前监督系统”、一套可以在进口大增时启动的保护机制、提高反倾销税，以及对不公平的廉价进口产品课征惩罚性关税。

这些提案可能令部分业者与支持他们的政府感到失望。法国要求在施加暂时性制裁之前的调查期由九个月缩短为两个月。执委会的草案并未具体提及这段调查期。

草案中表示，如果执委会在12月认定中国为“市场经济”--北京当局极力促成这一点，但欧洲生产商担心将更难对中国钢铁施以惩罚--那么执委会将加强其他欧盟贸易防护措施。(完)