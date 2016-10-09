欧盟应客观看待钢铁产业问题 审慎采取贸易限制--中国商务部

路透上海10月9日 - 就欧盟对中国的热轧板卷和中厚板两类钢铁产品作出反倾销调查初裁，中国商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话称，欧洲钢铁困境的根源不是贸易，而是经济增长乏力；希望欧盟理性分析、客观看待当前钢铁产业面临的问题，审慎发起贸易救济调查和采取贸易限制措施。

周六晚间刊登在商务部网站的新闻稿指出，中方对欧盟近期在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注和担忧。欧盟近来针对中国多种钢铁产品使用了不公平、不合理的替代国调查方法，频繁实施贸易救济措施，严重损害中国企业利益。希望欧盟严格遵守世贸组织相关规则，充分保障中国企业抗辩权利。

该负责人表示，中国钢铁产品在欧盟市场上的份额不足5%，不会对欧盟钢铁产业造成严重冲击。欧洲钢铁困境的根源不是贸易，而是经济增长乏力。轻率地采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法，不是欧盟钢铁产业发展的正确方向和途径。

该负责人并强调，20国集团领导人杭州峰会公报重申反对任何形式的贸易和投资保护主义，并将减少及不采取新的贸易保护主义措施的承诺延长至2018年底。

中方对欧盟随后连续对中国钢铁产品采取贸易保护行动表示遗憾，呼吁欧盟信守在国际场合下做出的承诺，避免向外界发出错误信号。中欧在钢铁领域有广阔的合作空间和前景，中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

欧盟将对从中国进口的两个品级的钢铁制品征收反倾销税，因它们的价格低得不公平。据欧盟官方期刊的一份文件显示，对热轧扁钢征收的反倾销税率介于13.2%至22.6%，厚钢板的反倾销税率为65.1%至73.7%。（完）

参看相关细节，请点选中国商务部网站 here