重发-更新版 1-全球贸易：欧盟对中国及台湾冷轧不锈钢板征反倾销税，摩擦再起

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路透布鲁塞尔3月25日 - 根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。

欧盟将对自中国进口的产品施加大约24-25%的税率，对从台湾进口的产品征收约为11-12%的税率。这起事件的起因是欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

Eurofer称，2013年中国和台湾总共向欧盟出口了价值6.2亿欧元(6.777亿美元)的冷轧不锈钢产品，约占整体市场份额的17%，存在倾销或低价出售的问题。

欧盟此番征收的税率是暂时性的，等9月调查结束后还将做出调整。

上述税率与路透3月6日独家报导的税率一致。

山西太钢不锈钢 和天津太钢天管不锈钢被课征的税率是24.3%；其他合作企业的税率是24.5%；对于宝钢不锈钢、宁波宝新不锈钢以及其他中国企业的税率为25.2%。

台湾制造商方面，唐荣铁工厂、烨联钢铁 及合作企业被课征的税率为10.9%，嘉发实业工厂股份有限公司以及其他未配合欧盟调查的公司被课征的税率是12.0%。

另外一项关于中国制造商接受非法补贴的调查，也预计将在9月结束。

欧洲最大的不锈钢制造厂有Acerinox 、Outokumpu 、Aperam 。(完)