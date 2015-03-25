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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 16:08 BJT

全球贸易：欧盟周四开始对从中国和台湾进口的不锈钢板征反倾销税

路透布鲁塞尔3月25日 - 根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。

对自中国进口的产品施加大约24-25%的税率，对从台湾进口的产品征收税率约为11-12%。这起事件的起因是欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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