欧盟应尽早纠正对中国热轧板卷征反倾销税的错误做法--中国商务部

路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。

欧委会此前就对华热轧板卷反倾销案做出终裁，对中国出口的热轧板卷征收18.1-35.9%的反倾销税。

商务部网站刊登新闻稿援引王贺军的话称，欧委会依据指控、推测和极小的可能性认定中国热轧板卷产品对欧盟产业造成损害威胁，缺乏事实依据。中国对欧方在钢铁领域所表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。

“欧委会继续使用不公平、不合理的‘替代国’方法，选用美国为替代国人为地裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业利益。”他称，中国敦促欧盟全面履行世贸组织项下的国际条约义务，终止使用“替代国”方法，公平、公正、无歧视地对待中国企业。

王贺军强调，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对；实施贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩问题，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍，不利于全球钢铁产业持续发展。

他说，中国一贯主张审慎、克制、规范地使用贸易救济措施，通过磋商交流、业界合作等方式化解摩擦，实现互利共赢。中国愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

中国商务部发言人孙继文近日称，中国将要求世贸组织再次考虑设立专家组，审理欧盟对中国征收反倾销关税的替代国做法。（完）