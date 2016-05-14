欧盟针对中国热轧扁钢扩大展开反补贴调查

路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟执委会周五表示，已对中国热轧扁钢出口品可能涉及非法补助展开一项调查，在此之前，欧盟原已对这项产品进行涉嫌倾销的调查。

执委会表示，倾销及补助的两个案子，都是根据一项新实施的贸易救济程序，这项程序允许在欧盟生产商面临损害威胁时展开调查，而非等到损害已经发生才调查。

这两项调查是由欧盟钢铁生产商组织Eurofer提出申诉而成案。

欧盟目前对于钢铁产品有10项正在进行的贸易防御调查，除此之外，还有37项反倾销及反补贴的措施。其中七项调查及15项措施都涉及来自中国的钢铁产品。

执委会有九个月的时间决定是否针对由中国进口的产品课征暂定关税。(完)