欧盟针对中国热轧扁钢扩大展开反补贴调查

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔5月13日 - 欧盟执委会周五表示，已对中国热轧扁钢出口品可能涉及非法补助展开一项调查，在此之前，欧盟原已对这项产品进行涉嫌倾销的调查。
执委会表示，倾销及补助的两个案子，都是根据一项新实施的贸易救济程序，这项程序允许在欧盟生产商面临损害威胁时展开调查，而非等到损害已经发生才调查。
这两项调查是由欧盟钢铁生产商组织Eurofer提出申诉而成案。
欧盟目前对于钢铁产品有10项正在进行的贸易防御调查，除此之外，还有37项反倾销及反补贴的措施。其中七项调查及15项措施都涉及来自中国的钢铁产品。
执委会有九个月的时间决定是否针对由中国进口的产品课征暂定关税。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。