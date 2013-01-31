欧盟将对某些中国钢产品征收惩罚性关税

恒大集团正为恒大地产进行第二轮策略融资 期望5月完成
路透香港3月28日 - 内地大型房地产商--中国恒大集团周二称，正为其业务主体--恒大地产进行第二轮策略融资，估计引资规模约150-200亿元人民币，希望能在今年5月完成。
路透布鲁塞尔1月30日 - 外交人士周三表示,欧盟将对中国制造商的某些种类钢产品征收惩罚性关税,此为欧盟二度对其指控中国的不合法补贴政策进行反击.
尽管此举仅会影响到相对较少的对华贸易,但政治上的意义却很重要,因这显示欧盟再次指控中国政府不公平的贸易作法,而不只是针对企业.
在周三举行的欧盟外交人士会议上,27个成员国中绝大多数赞成对主要用于建筑物的有机涂层钢征收新税.
中国出口至欧盟的有机涂层钢最高将被课征45.5%的反补贴税,远高于两年前铜版纸最高12%的税率.这再加上反倾销税,合计最高税率将达到58.3%.
周三的决定还需各种欧盟评判小组的批准,但通常不会改变这样的结果.该惩罚性关税将持续五年,应该会在3月中前生效.
周三的外交人士会议并表决通过对中国出口至欧盟的铝箔课征反倾销税.
此外,他们还将针对中国不锈钢紧固件的惩罚性关税政策范围扩大至菲律宾出口至欧盟的产品,因其认为菲律宾出口商从中国采购产品或零部件.(完)
(编译 戴素萍; 审校 徐文焰)
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