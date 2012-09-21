中欧领导人同意防范贸易保护主义

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透布鲁塞尔9月20日电（记者 Ethan Bilby/药朝清）---欧盟和中国领导人周四就防范贸易保护主义达成共识，中国将继续投资欧债。
在第15次中欧领导人峰会上，中国国务院总理温家宝淡化了中国与欧盟在中国出口政策和贸易措施上的争议。
峰会期间，他在中欧工商峰会上表示，“双方都奉行自由、开放的经贸政策，反对贸易保护主义，促进经济全球化。”
过去八年来，中欧贸易增长了一倍。但是最近中欧之间出现多起贸易争端，包括最近欧盟指责中国企业在欧盟市场以低於成本的价格倾销太阳能面板。
温家宝表示，他相信欧洲有能力克服债务危机，中国将继续在投资欧洲债券方面发挥作用。
他指出，“几个月来，中方继续投资欧元区国家债券和欧洲金融稳定基金债券。”
“欧洲是中国外汇储备投资的主要市场之一。中方还将继续通过适当渠道参与解决欧债问题。”
温家宝所率领的中方代表团与欧盟执委会主席巴罗佐、欧洲理事会主席范龙佩以及欧盟贸易执委卡瑞德古特进行了会面。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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