独家：消息人士称欧盟准备提前同中国举行峰会 向特朗普传递信息

2016年7月资料图，在北京召开的中欧峰会现场的中国和欧盟的旗帜。 REUTERS/Jason Lee

路透布鲁塞尔2月15日 - 三名欧盟官员表示，欧盟正准备提前至4月或5月同中国在布鲁塞尔举行峰会，促进自由贸易和国际合作，以应对美国新政府更趋保护主义和民族主义的政策立场。

中国和欧盟通常在每年7月举行峰会，今年开会的具体日期还未正式确定。一位欧盟官员表示，北京方面已经要求尽早举行峰会。中国外交部拒绝评论。

欧盟认为，中国希望利用峰会，来强调1月国家主席习近平在达沃斯全球经济论坛上大力捍卫开放贸易和全球合作的观点，以回应美国新任总统特朗普的政策。

“通过提前举行峰会，中国希望向美国传递信息：中国在欧洲是有朋友的，”一位帮助制定欧盟政策的官员表示。

另一方面，欧盟希望获得中国对联合国等国际机构的声援。“由于有部分国家试图打压或削弱国际机构，我们希望看到中国对联合国和世贸组织的支持与信任。”第二位欧盟官员称。

“我们希望看到一个多极世界，欧盟在这方面扮演了非常重要的角色。”一位了解中国对欧盟想法的北京消息人士称。(完)