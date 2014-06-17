欧盟将对来自中国大陆和台湾的不锈钢展开调查--行业主管

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透伦敦/布鲁塞尔6月16日 - 一名企业主管对路透表示，欧盟执委会将在本月底之前，就中国大陆和台湾不锈钢生产商涉嫌在欧盟市场倾销展开调查。
而这可能只是一个开始。欧洲钢铁行业在未来数月将提出多项反倾销申诉，以回击中国对欧洲创纪录的不锈钢出口。尽管国内市场需求放缓，但中国不锈钢产量仍创下新高。
“这些针对中国和台湾冷轧不锈钢的贸易案件已经提交给执委会，据我所知，执委会已经同意立案，”奥地利不锈钢生产商Voestalpine的执行长Wolfgang Eder表示。他曾担任钢铁行业组织Eurofer的主席。
Eder接受路透访问时还表示，后续可能还有多宗案件。
欧盟执委会发言人拒绝置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。