欧盟将对来自中国大陆和台湾的不锈钢展开调查--行业主管

路透伦敦/布鲁塞尔6月16日 - 一名企业主管对路透表示，欧盟执委会将在本月底之前，就中国大陆和台湾不锈钢生产商涉嫌在欧盟市场倾销展开调查。

而这可能只是一个开始。欧洲钢铁行业在未来数月将提出多项反倾销申诉，以回击中国对欧洲创纪录的不锈钢出口。尽管国内市场需求放缓，但中国不锈钢产量仍创下新高。

“这些针对中国和台湾冷轧不锈钢的贸易案件已经提交给执委会，据我所知，执委会已经同意立案，”奥地利不锈钢生产商Voestalpine的执行长Wolfgang Eder表示。他曾担任钢铁行业组织Eurofer的主席。

Eder接受路透访问时还表示，后续可能还有多宗案件。

欧盟执委会发言人拒绝置评。(完)

(编译 徐文焰；审校 许娜)

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