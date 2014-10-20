更新版 1-中欧贸易：长期以来电信争端获解决，华为不再面临惩罚性关税威胁

每年中国向欧盟出口价值约10亿欧元（13亿美元）的电信设备，中国企业与欧洲企业爱立信 、诺基亚西门子通信技术有限公司和阿尔卡特-朗讯 展开竞争。

华为欢迎欧盟的决定，在声明中称其在欧洲是公平竞争。“我们相信一个开放、竞争的商业环境...对消费者非常有益，他们能以更具竞争力的价格买到更先进的、创新性的服务，”公司称。

根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。

经过一年多的磋商，卡瑞德古特和中国商务部部长高虎城在10月18日签下协议。之前一天中国总理李克强在米兰峰会与欧盟官员会面。

据卡瑞德古特，北京同意讨论限制对中国企业提供出口信贷。欧盟希望这样做能让中国大型企业获得的政府支持符合国际规则。

双方还同意，委托独立的机构监督中国电信企业在欧洲、以及欧洲企业在中国的市场份额。