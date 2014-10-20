更新版 1-中欧贸易：长期以来电信争端获解决，华为不再面临惩罚性关税威胁

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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每年中国向欧盟出口价值约10亿欧元（13亿美元）的电信设备，中国企业与欧洲企业爱立信 、诺基亚西门子通信技术有限公司和阿尔卡特-朗讯 展开竞争。
华为欢迎欧盟的决定，在声明中称其在欧洲是公平竞争。“我们相信一个开放、竞争的商业环境...对消费者非常有益，他们能以更具竞争力的价格买到更先进的、创新性的服务，”公司称。
根据路透见到的欧盟文件，欧盟执委会认为华为在欧洲电信设备市场的快速崛起，只有在获得国家支持的情况下才能办到，而在全球贸易规定中这种支持是不合法的。华为在欧洲市场的占有率已经从2006年的2.5%猛增至如今的25%。
经过一年多的磋商，卡瑞德古特和中国商务部部长高虎城在10月18日签下协议。之前一天中国总理李克强在米兰峰会与欧盟官员会面。
据卡瑞德古特，北京同意讨论限制对中国企业提供出口信贷。欧盟希望这样做能让中国大型企业获得的政府支持符合国际规则。
双方还同意，委托独立的机构监督中国电信企业在欧洲、以及欧洲企业在中国的市场份额。
欧盟和中国还将在产业研究方面进行合作，同意平等对待投标公共资金支持的研发项目的企业。(完) (编译 郑茵/王丽鑫；审校 孙茉莉/张涛)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。