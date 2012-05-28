华为和中兴将面临欧盟反倾销指控

路透香港5月28日电---《金融时报》报导称，欧盟将针对中国两大电信设备制造商——华为HWT.UL和中兴(0763.HK) (000063.SZ)提起贸易诉讼，指控他们从非法政府补贴中受益。

报导援引匿名官员和企业高管的话称，欧盟告知成员国，欧盟此前已在收集针对华为和中兴的倾销证据，称他们获得了政府的非法补贴，并以低於成本的价格在欧盟销售产品。

报导称，一旦欧盟裁定中国的行为属非法，华为和中兴可能需向欧盟支付惩罚性关税。

中兴拒绝置评，而华为未立即置评。

华为、中兴与爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特朗讯ALUAL.UL和诺基亚西门子等欧洲厂商在全球电信设备市场存在竞争。

本月早些时候，欧盟贸易专员卡洛·德古赫特(Karel De Gucht)表示，欧盟计划采取新的贸易保护措施以应对中国等贸易夥伴的补贴和倾销。

中国是继美国之後欧盟的第二大贸易夥伴，而欧盟是中国最大的贸易夥伴，预计今年中欧贸易额将创纪录地达到5,000亿欧元(3,970美元)（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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