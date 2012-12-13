欧盟报告敦促针对中国电信企业采取行动

路透布鲁塞尔12月12日（记者 Ethan Bilby） - 欧盟一份内部报告建议欧盟采取针对中国电信设备厂商的行动，理由是这些厂商日渐主导移动网络市场，对欧盟的安全和本地企业构成威胁。

报告以安全担忧为由，认为有必要对华为(002502.SZ)和中兴通讯(000063.SZ)在欧盟销售的设备采取行动。美国和其他西方国家也有类似担忧。

中国电信设备厂商在欧盟电信设备市场的市占率总计为25%，较其2006年时2.5%的市占率激增，导致诺基亚西门子网络NOKI.UL、阿尔卡特-朗讯ALUA.PA、爱立信(ERICb.ST)等欧盟电信设备供应商的市占率纷纷下滑。

“包括行业专家在内的欧盟电信行业所有参与者日渐认为，中国（电信设备厂商）在欧盟电信市场的存在与日俱增已构成一大安全风险，”该报告称。这份报告是欧盟执委会在5月准备的。

报告特别提到，有些电信设备存在植入间谍软件的可能性，甚至运营商都很难发现。路透是在周三看到这份报告的。

报告还称，如果欧盟同类企业倒闭，欧盟对中国企业的依赖度将更高，这会令相关风险增加。

欧盟消息人士称，欧盟执委会及成员国仍在商讨这份报告。

欧盟执委会发言人拒绝对该报告发表评论。

华为发言人Tina Tsai表示，这样的报告似乎存在误解。中兴通讯则表示，该公司欧洲发言人目前正在中国，无法立即对此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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