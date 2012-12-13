欧盟报告敦促针对中国电信企业采取行动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔12月12日 - 欧盟一份内部报告建议欧盟采取针对中国电信设备厂商的行动，理由是这些厂商日渐主导移动网络市场，对欧盟的安全和本地企业构成威胁。
报告以安全担忧为由，认为有必要对华为 和中兴通讯 在欧盟销售的设备采取行动。美国和其他西方国家也有类似担忧。
中国电信设备厂商在欧盟电信设备市场的市占率总计为25%，较其2006年时2.5%的市占率激增，导致诺基亚西门子网络 、阿尔卡特-朗讯 、爱立信 等欧盟电信设备供应商的市占率纷纷下滑。
“包括行业专家在内的欧盟电信行业所有参与者日渐认为，中国（电信设备厂商）在欧盟电信市场的存在与日俱增已构成一大安全风险，”该报告称。这份报告是欧盟执委会在5月准备的。
报告特别提到，有些电信设备存在植入间谍软件的可能性，甚至运营商都很难发现。路透是在周三看到这份报告的。
报告还称，如果欧盟同类企业倒闭，欧盟对中国企业的依赖度将更高，这会令相关风险增加。
欧盟消息人士称，欧盟执委会及成员国仍在商讨这份报告。
欧盟执委会发言人拒绝对该报告发表评论。
华为发言人Tina Tsai表示，这样的报告似乎存在误解。中兴通讯则表示，该公司欧洲发言人目前正在中国，无法立即对此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。