中欧贸易摩擦后寻求弥补裂痕

图为百元面值的人民币和欧元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透布鲁塞尔10月24日 - 中国与欧盟今年惊险避开打贸易战之后，双方周四试图弥补裂痕。但欧盟贸易首长告诉中国，需停止欧盟称之为非法的国家补贴措施。

中国副总理马凯表示，他在与欧盟执委雷恩和欧盟贸易执委卡瑞德古特会谈时，传递了“明确且正面的讯号”。他也乐见欧盟在11月21日于北京举行的峰会与中方展开协商，该场峰会将寻求撤除欧盟在中国投资限制。

欧盟官员表示所谓的投资协定，可谓考验中国是否有意愿遵守世界贸易组织(WTO)公平竞争规则的基本测试。WTO规定禁止以补贴企业来削弱外国竞争对手。

卡瑞德古特说，“整个补贴体系就是中欧贸易关系的一大问题。”他特地点名中国出口信贷。

他并警告称，欧盟执委会仍准备对中国移动电信设备制造商启动反竞争力调查。这是中欧双边贸易关系下一个可能的引爆点。

欧盟执委会5月时对中国表示，将对华为、中兴通讯(000063.SZ)进行反倾销和反补贴调查。

不过，卡瑞德古特仍想先透过协商来解决。

卡瑞德古特表示，他并未与马凯讨论特定个案，但本周曾透过电话与中国商务部长高虎城有全面性的讨论。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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