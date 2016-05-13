欧盟议员反对放松对中国的贸易防御

路透布鲁塞尔5月12日 - 周四欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。

欧盟正在就是否从12月起给予中国“市场经济地位”进行辩论，中国政府称在加入世界贸易组织(WTO)15年后，有权获得这一地位。

尽管投票只是不具约束性的表决，但欧盟执委会如果提议授予中国市场经济地位，则需要议会通过。

中国若获得市场经济地位，将加大欧洲对中国低价商品实施反倾销税的难度，因为确定公平价格的方法会有改变。

由751位议员组成的欧洲议会中，约有546位赞成该决议。决议认为欧洲应该持续把中国视为特例，直到中国符合欧盟定义市场经济的全部五项标准。

其中一个标准明确要求中国当局降低在企业决策上的角色。

议会的决议并提及中国钢铁产能过剩及出口价格较低的问题；这部分导致塔塔钢铁(TISC.NS)决定将全部英国钢铁业务出售，并危及1万个工作岗位。 执委会料将在7月前就中国的贸易地位作出提案。其选项有维持现状、给予中国市场经济地位，或给予该地位并减少贸易措施。

周四的决议也敦促成员国支持调整欧盟贸易防卫的提案，像是删去“从低征税原则”，该原则令欧盟的关税设定受限。一些包括英国在内的欧盟成员国则认为该原则应该予以保留。(完)