欧盟议员反对放松对中国的贸易防御

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔5月12日 - 周四欧盟绝大多数议员投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。
欧盟正在就是否从12月起给予中国“市场经济地位”进行辩论，中国政府称在加入世界贸易组织(WTO)15年后，有权获得这一地位。
尽管投票只是不具约束性的表决，但欧盟执委会如果提议授予中国市场经济地位，则需要议会通过。
中国若获得市场经济地位，将加大欧洲对中国低价商品实施反倾销税的难度，因为确定公平价格的方法会有改变。
由751位议员组成的欧洲议会中，约有546位赞成该决议。决议认为欧洲应该持续把中国视为特例，直到中国符合欧盟定义市场经济的全部五项标准。
其中一个标准明确要求中国当局降低在企业决策上的角色。
议会的决议并提及中国钢铁产能过剩及出口价格较低的问题；这部分导致塔塔钢铁(TISC.NS)决定将全部英国钢铁业务出售，并危及1万个工作岗位。 执委会料将在7月前就中国的贸易地位作出提案。其选项有维持现状、给予中国市场经济地位，或给予该地位并减少贸易措施。
周四的决议也敦促成员国支持调整欧盟贸易防卫的提案，像是删去“从低征税原则”，该原则令欧盟的关税设定受限。一些包括英国在内的欧盟成员国则认为该原则应该予以保留。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 汪红英/于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。