欧盟将争取与中国进行“更多更好的”贸易--欧盟贸易执委

路透北京7月11日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一称，欧盟将争取与中国和其他国家进行“更多更好的”贸易。

玛姆斯托姆担忧欧洲企业在中国受到不公平待遇，并称中国的自由贸易区进展有限。

玛姆斯托姆是在中欧峰会之前于北京向中国学生演讲时发表上述评论的。(完)