欧盟将争取与中国进行“更多更好的”贸易--欧盟贸易执委

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月11日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一称，欧盟将争取与中国和其他国家进行“更多更好的”贸易。
玛姆斯托姆担忧欧洲企业在中国受到不公平待遇，并称中国的自由贸易区进展有限。
玛姆斯托姆是在中欧峰会之前于北京向中国学生演讲时发表上述评论的。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。