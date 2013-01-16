中欧贸易: 欧盟认定中国补贴钢铁生产商,拟征收惩罚性关税--消息

路透布鲁塞尔1月15日 - 贸易消息人士表示,欧盟执委会认定中国非法补贴本国钢铁生产商,并希望欧盟成员国支持对其征收惩罚性关税.此举或会激怒中国这个欧盟第二大贸易伙伴.

这一结论将责任归于中国自身,而非中国企业.过去中国指控欧盟的贸易保护主义,并曾针对欧盟向世界贸易组织(WTO)提起过诉讼.

欧盟执委会结束了有机涂层钢补贴和倾销指控的调查.有机涂层钢是涂上油漆或覆上塑料的钢铁,主要用于建筑墙壁和屋顶.

欧盟在认定中国制造商以低于市场价出售有机涂层钢后,于9月对进口的该产品征收13.2%-57.8%的临时性关税.

据看过欧盟执委会最新提议的消息人士透露,执委会目前表示,关税最高需要达到52%,才能抵消中国政府对本国生产商的补贴.欧盟成员国将投票表决该提议.

调查结果不会使拟征收的税率超过已经征收的临时关税水平,因为后者已是允许的最高水平.