中欧贸易: 欧盟认定中国补贴钢铁生产商,拟征收惩罚性关税--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透布鲁塞尔1月15日 - 贸易消息人士表示,欧盟执委会认定中国非法补贴本国钢铁生产商,并希望欧盟成员国支持对其征收惩罚性关税.此举或会激怒中国这个欧盟第二大贸易伙伴.
这一结论将责任归于中国自身,而非中国企业.过去中国指控欧盟的贸易保护主义,并曾针对欧盟向世界贸易组织(WTO)提起过诉讼.
欧盟执委会结束了有机涂层钢补贴和倾销指控的调查.有机涂层钢是涂上油漆或覆上塑料的钢铁,主要用于建筑墙壁和屋顶.
欧盟在认定中国制造商以低于市场价出售有机涂层钢后,于9月对进口的该产品征收13.2%-57.8%的临时性关税.
据看过欧盟执委会最新提议的消息人士透露,执委会目前表示,关税最高需要达到52%,才能抵消中国政府对本国生产商的补贴.欧盟成员国将投票表决该提议.
调查结果不会使拟征收的税率超过已经征收的临时关税水平,因为后者已是允许的最高水平.
执委会将于1月30日向欧盟成员国提交该议案,3月中旬进行投票.成员国将决定是否征收最终关税,持续时间一般为五年.(完) (编译 王翔琼; 审校 李春喜/徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。