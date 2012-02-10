欧盟官员称中国通过威胁封住欧洲企业指控

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月9日电（记者 Doug Palmer）---欧盟贸易官员韦奇（Gerhard Hannes Welge）周四称，中国通过威胁手段，达到封住欧洲企业关於中国进行不公平贸易怨言的目的。
韦奇在乔治城大学法学院贸易研讨会讲话中称：“这样的威胁令那些受（中国进口品）伤害的团体感到害怕，以至于不敢联系反倾销机构。”
近年来，美国和欧盟日益依赖反倾销和反补贴法律，以阻挡从中国进口他们所谓的不公平定价及补贴商品。
韦奇称，欧盟委员会已经针对中国的做法出台对策，将允许一些企业匿名投诉中国的倾销和补贴行为。
他指出，若中国继续实施恐吓策略，欧盟委员会可能在不需企业正式投诉的情况下，自行立案。
他还表示，中国也可能通过自行立案，对涉及的反倾销和补贴案“进行报复”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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