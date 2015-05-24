中欧贸易：欧盟反欺诈办公室对中国太阳能面板进口展开逃税调查--消息

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透布鲁塞尔5月22日 - 据知情人士透露，欧盟反欺诈办公室(OLAF)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑他们逃避旨在确保市场公平的进口税。
这是2013年欧盟执委会达成协议，允许中国制造商以最低价格向欧盟出口产品以来，中国太阳能设备生产商面临的一系列挑战中的一个。
欧洲光伏制造商协会(EU ProSun)抱怨中国竞争对手一直通过虚报产品为非中国制造产品、或者绕道其它不在此关税征收范围内的地区向欧盟出口商品，进行逃税并以较低价格销售产品。
该知情人士称，OLAF“正在进行”这项调查。
倘若OLAF认定存在关税欺诈，则可能建议欧盟成员国向相关欧盟进口商追回被逃税款，并可能对故意进口存在不实描述商品的进口商提起刑事起诉。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。