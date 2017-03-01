欧盟对中国钢材课征新的反倾销关税 北京表示关切

路透北京/布鲁塞尔2月28日 - 欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国周二对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。

欧盟执委会正试图保护欧盟钢铁制造商，同时也试图避免与中国闹僵。欧盟认为中国是反对保护主义及应对气候变化的潜在盟友。

欧盟执委会周二对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10月提出的初步税率。

中国商务部为此发表声明，要求欧盟“公平、公正、无歧视地”对待中国企业，并称愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

被欧盟执委会点名的中国企业包括南京钢铁600282.SS、五矿营口中板有限责任公司、舞阳钢铁有限责任公司、以及舞阳新宽厚钢板有限责任公司(Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co Ltd)。

执委会称经调查后发现，中国企业以远低于本国市场一半的价格在欧盟市场倾销产品。

“执委会对不公平竞争迅速做出强力回应，与此同时，确保各方权利均受到保护，”执委会声明稿称。

执委会周二称有41项反倾销和反补贴举措正在执行，其中有18项针对来自中国的产品。

欧洲第二高等法院也在周二表示，支持欧盟约四年前开始对进口自中国的太阳能面板实施的双反关税。(完)