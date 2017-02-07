欧盟贸易执委称对中国对抗贸易保护主义表示支持

路透布鲁塞尔2月6日 - 欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一称，欧盟准备同中国一道对抗全球范围的贸易保护主义，但中国当局也需要展现出维护贸易和投资公平竞争的意愿。

美国总统特朗普威胁对自中国进口的商品征收惩罚性关税，指责中国的贸易举措导致美国工作岗位流失。

中国商务部在特朗普就职前已表示，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道。商务部指出，中国愿与美国新一届政府携手合作，继续推动中美经贸关系稳定健康发展。

“如果世界上的其他人想利用贸易作为一种武器，我却想用它作为一种补品，一种繁荣和进步的关键要素，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在一个关于欧盟-中国关系的商业会议上说，在其讲话中没有明确提及特朗普和美国。

“如果其他人关上了大门，只要贸易是公平的，则我们的大门仍然敞开。我们将给中国一切机会来坚持反对保护主义的承诺，同时也向多边协议方向努力，”她说。

但玛姆斯托姆补充说，欧盟与中国的贸易仍然存在“许多障碍和问题”，而且双方经济关系远未达到平衡。

中国商品占欧盟进口商品的五分之一，而对华出口商品仅占欧盟出口的十分之一。去年中国对欧盟投资达到创纪录的近400亿欧元，而欧盟对华投资降至不到80亿欧元的10年低点。

玛姆斯托姆表示，她希望后一个问题可以通过欧盟-中国的投资协议来解决，该协议目前仍处在谈判阶段。她希望今年谈判能有“新的进展”。

玛姆斯托姆还对中国国家主席习近平上个月在达沃斯世界经济论坛发表的演讲表示赞赏。她赞同习近平关于贸易战两败俱伤的观点，并称今年这位中国领导人所面临的挑战就是将改革承诺付诸行动。(完)