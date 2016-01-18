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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 00:37 BJT

标题新闻：欧盟在有关进口中国紧固件关税的WTO上诉中败诉，中国可能寻求对欧盟进行贸易制裁

WTO为世界贸易组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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