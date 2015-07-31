综述：欧洲芯片商第二季业绩坚稳 但称中国动荡冲击汽车芯片需求

图为英飞凌公司总部外的英飞凌标识旗。 REUTERS/Michael Dalder

路透法兰克福7月30日 - 欧洲大型芯片生产企业的财报显示，与汽车电子和工业元器件有关的芯片市场一改原先良性成长态势，业务环境急速恶化，之前人们所担心的只是电脑和手机这些传统上推动芯片工业的产业。

卷入这场产业下滑的已经不仅仅是那些集成电路厂商了。以前，这些集成电路厂商的业务依赖于苹果(AAPL.O)新一代iPhone何时推出，以及微软(MSFT.O)什么时候发布新版Windows操作系统，从而带动个人电脑领域的新需求。

中国近期股市下挫及其对国内消费者与企业发展趋势的溢出影响，更增加了不确定性，而此时正值芯片库存通常处在高位的时候，因为要满足年底激增的产品需求。

欧洲芯片市场的领头羊英飞凌(IFXGn.DE)、恩智浦(NXPI.O)以及意法半导体(STM.PA)公布的第二季财报大致坚稳，但英飞凌和恩智浦周四均表示，已经在为当前季度的环境恶化做准备；意法半导体上周也表示，预计业务成长将会疲弱。

恩智浦执行长Rick Clemmer周四称，他发现需求已经明显改变，客户发出新订单时变得越来越谨慎。

MSCI明晟欧洲半导体类股指数.dMIER0SEI0G自5月创出历史高点以来下跌了14%，彰显投资者信心下降。该指数包含20家欧洲地区个股。相比之下，欧洲股市周四连续第三日上涨，受经济复苏增强的希望提振。

恩智浦半导体周四公布第二季净利大增89%，受益于安全支付芯片销售强劲。

但该公司预测第三季较为疲弱，因过去一个月中国汽车市场的需求下降。它还表示，在中国市场的经销商已削减低端芯片的库存。

同样，汽车与工业芯片生产商英飞凌表示，经营状况变得更加困难，尤其是在中国。但美国汽车厂商的强劲需求，以及欧洲汽车厂商的复苏，可能抵消这种情况。

“中国将会成长，但速度将放慢，”英飞凌执行与管理委员会成员Arunjai Mittal在电话会议上对投资者表示。

**部分领域仍保持强劲**

以恩智浦半导体来说，第二季来自高利润率安全芯片的营收增长39%至2.76亿美元，并预期第三季进一步增长20%。这类芯片用于芯片类信用卡、借计卡和其它支付系统。

而对一部分芯片商而言，他们的前景趋疲似乎是与特定的产品周期有关，而不是与需求大降有关。

智能手机电源管理芯片厂商--德国Dialog半导体(DLGS.DE)预期第三季营收将低于市场预期，因为它最大的客户苹果在今年晚些时候的新iPhone产品更新周期到来前放慢了采购，届时营收增速预计将强劲反弹。

上周欧洲最大的半导体厂商意法半导体(STM)(STM.PA)警告称，第三季营收增长将迟滞，因个人电脑需求趋疲，以及中国经济减速。

不过意法半导体执行长Carlo Bozotti在与投资者的季度电话会议上说，虽然亚洲需求疲软，但公司的美洲业务“强劲，甚至可以说非常强劲”，“欧洲方面也不差”。(完)

(编译 郑茵/张涛/白云; 审校 杜明霞/许娜/王丽鑫)

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