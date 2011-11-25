欧盟气候行动专员称"京都体系"不能随便被扼杀

路透布鲁塞尔11月24日电（记者 Charlie Dunmore/Barbara Lewis）---欧盟气候行动专员赫泽高（Connie Hedegaard）周四称，对抗气候变化的"京都体系"花了数年时间才形成，不能随便被扼杀。

新一轮全球气候峰会将於下周一开始在南非德班举行，外界对本次峰会圆满达成新的全球性、有约束力气候协议期望甚低。

欧盟一直努力推进对抗全球气候变化的行动，曾表示，在《京都议定书》於明年底到期以後，欧盟愿意继续接受议定书条款，但希望世界其他大的污染国能保证也将最终加入减排队列。

赫泽高在布鲁塞尔对记者表示："说明确些，我们相信，在欧盟内部，为达成一套非常大型的、复杂的规则，花费了年复一年的时间，召开了一个又一个的会议。所以外界不应认为可以很简单拿走所谓的‘京都体系'。"

在被问及"京都体系"消亡的风险时，她表示要延续京都体系是一个挑战。

气候问题一个症结点是，1997年采用的京都议定书将发展中国家排除在需减排国家之外。而自那时起，很多新兴国家逐渐成为大的碳排放国，中国就已经超过美国成为全球最大排放国。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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