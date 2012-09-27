欧盟瞄准“云计算”经济效益 预计八年可增1万亿欧元GDP

路透布鲁塞尔9月27日电---欧盟电信监管机构将在周四阐述推动公共机构和企业加快使用"云计算"服务的策略.借助这项技术,欧盟国内生产总值(GDP)将能在未来八年内提高近1兆(万亿)欧元.

由於人们担心隐私以及数据丢失方面的问题,云计算的推广在欧洲遇到阻力.利用云计算技术,客户数据将储存在远程服务器中,透过互联网任意地方都能够访问.

欧盟(EU)执委会希望透过专家详解数据保护方面的复杂法律问题,并开发一套全球性隐私标准,来消除人们的担心.欧盟执委会是在周四将发布的一份策略草案中这样表示的.路透获悉了该草案.

欧盟电信执委Neelie Kroes将公布策略细节.该执委会称,从目前直到2020年,云计算将能够让欧盟GDP提升9,570亿欧元,并创建380万份工作.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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