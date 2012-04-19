欧盟研究中国降低航空碳排放的计划

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透丹麦霍森斯4月19日电---欧盟气候行动专员赫泽高周四表示，官员们正在研究中国降低航空碳排放的计划，但是还没有足够多信息来确认，依据欧盟碳排放法，该计划是否能够算作“同等措施”。
中国媒体报导，中国本周早些时候确认，将使用向国际航班旅客徵收的税费收入来降低航空业的碳排放，并称税费本身不会增加。
“我们要求我们在北京的代表调查该措施意味着什麽。”赫泽高在丹麦的一个会议上对记者说道。
当被问及该计划能否被看做是欧盟降低碳排放努力的同等措施时，赫泽高说道：“我们还没有足够多的信息。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。