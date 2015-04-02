独家：欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师

路透布鲁塞尔4月1日 - 欧洲越发担心可能被迫降低针对廉价中国进口商品的关税防线。之前欧盟的律师秘密警告称，全球贸易规则可能发生有利于中国的变化，欧盟不应忽视。

在路透看到的一封信件草稿中，欧盟执委会法律服务处负责人Luis Romero Requena警告称，世界贸易组织(WTO)若认为中国成为市场化程度更高的经济体，其它大型经济体将越发难以找到维持当前高关税政策的正当理由，欧盟不能忽视这种影响。

欧盟执委会希望其法律服务团队帮忙出谋划策。这表明他们面临的进退两难局面非常棘手，既要保护本地产业和就业，又想要抓住机会赢得中国政府的好感，在争夺中国市场的竞争中力压美国一头。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆的发言人拒绝对这封信件置评，但强调称，中国要求获得与自由市场经济体同等待遇的权利目前受到限制，欧盟正在考虑这些限制到期后会产生什么影响，法律意见只是整体考量的一部分。

欧洲制造业者称，欧盟产业的未来取决于能否防范中国廉价商品倾销欧洲市场。一些允许欧盟较容易地保护自己的规则将于明年到期，欧洲内部对于届时如何应对存在意见分歧。

WTO承认，中国2001年加入WTO时国内价格并不完全由市场决定。WTO成员国之间，只有在一国商品出口价格低于国内售价时，其他国家国家才能采取惩罚性“反倾销”关税。但欧盟和其他WTO成员一直能够忽略中国国内低廉的价格，并针对中国出口商品征收高关税，令其与富裕国家的商品一样贵。

但是，WTO对中国的这些限制可能在2016年12月11日到期，不过仍有一些操作空间。

贸易专家预计，美国立场将是，该国法律不会要求政府改变对待中国的方法。华盛顿方面尚未公开其立场。

欧洲必须很快做出决定，因为法律变动必须由欧洲议会批准，并翻译成23种欧盟官方语言。

路透看到的内部草案文件显示，欧盟律师建议承认现有规则到期，警告称“相反的论调理由不充分”。

在长达五页的对中国入世协议的详细分析中，欧盟法律服务律师总结称，如果试图提出仍应区别对待北京方面和其他主要贸易伙伴，将是个“高风险的做法”。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆的发言人对路透表示，“中国入世协议中有些规定涉及贸易救济调查中的中国待遇问题，执委会正在研究这些规定到期后的法律影响。这需要花一些时间。”

如果欧盟选择维持现状，那么中国肯定会在WTO提出申诉，并可以通过其它方式施压，比如对欧盟进入中国市场加以限制或采取报复措施。

就在上月，欧盟以美国国内市场价格作为参考，对部分中国钢产品征收高达25.2%的反倾销税。这个过程是复杂的，但如果WTO修改对中国市场开放程度的看法，那么关税可能必须得更多考虑中国国内价格情况。

**拖延战术**

在欧洲，不是所有人都同意欧盟律师的上述观点，因为中国的入世协议文本允许有不同的解释。

从鞋袜到太阳能面板等，欧洲有20多个行业3月4日联合写信给玛姆斯托姆，警告称若调整有关中国的规则，将“对许多欧洲企业的生亡构成严重威胁，给欧洲就业造成严重后果。”

他们认为，只有中国的市场经济获得认可，才能得到更好的待遇。但欧盟和美国官员一再表示，这还有很长一段路要走。

“执委会一些委员试图拖延时间，有些人自作聪明，认为决定拖得越久，就能从中国那里得到更多，”欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的主管Fredrik Erixon称。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李爽 审校 张涛/王丽鑫)

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