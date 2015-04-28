欧盟将针对从五国进口的取向电工钢征收反倾销税

路透布鲁塞尔4月28日 - 据熟悉欧盟执委会提议的人士称，欧盟下月将针对从五个国家进口的取向电工钢征收反倾销税。

欧盟执委会计划将进口自俄罗斯的取向电工钢反倾销税定为21.6%，对日本的税率将定在35.9%。之前欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)在2014年6月提出了申诉。

反倾销关税的范围还覆盖到来自中国、美国和韩国的进口产品，税率分别为28.7%、22%和22.8%。

欧盟执委会本周将会向欧盟各成员国提交该项提议，到5月14日将完成征税的落实工作。这些关税的征收为临时性质，后面的实施还要看定于11月结束的调查结果。一般来说在那之后，这类关税会持续征收五年。

取向电工钢是电厂使用的一种非常专业的产品，用于生产变压器铁心，全球只有16家厂商生产。

Eurofer称，倾销行为使价格降至生产成本价以下，损害了欧盟工业，造成严重损失。

其表示，对欧盟倾销的产品所占市场份额在2012年提高至47%，多数来自日本和俄罗斯，而2011年以来进口价格已下滑30%。

Eurofer表示，这意味着他们以低于国内市场的价格出售了约1.5亿欧元产品，在某些情况下其价格低于生产成本。

欧盟变压器产业对征税事宜深表关切。

欧盟上月对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。

欧洲钢铁生产商协会称，尽管欧元汇率下滑，以及欧洲需求有缓慢增加，但欧洲生产商仍不得不应对进口的大量增加，尤其是来自亚洲，特别是中国的进口。

该协会称，中国2014年钢铁总出口量创纪录高点至9,300万吨，相当于整个欧盟60%的钢铁消费。

Jefferies钢铁业分析师Seth Rosenfeld称，GOES进口仅占到2014年欧盟所有钢铁进口的1.5%左右，非常小众化的产品使得其对欧洲钢铁商获利仅会造成有限影响。(完)

(编译 汪红英/王丽鑫/孙茉莉; 审校 郑茵/许娜/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。