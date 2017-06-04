欧盟与中国的贸易分歧导致双方未能就气候问题发表声明

路透布鲁塞尔6月2日 - 欧盟和中国周五警告美国总统特朗普，退出巴黎气候协定是一个重大错误；但双方由于在贸易方面的分歧，也未能就气候问题达成正式声明。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称，即使没有美国的参与，也将继续努力降低污染和对抗海平面上升问题。但在贸易和钢铁产量方面的争论，凸显了欧盟与中国关系中存在的分歧。

“我们相信昨天美国退出巴黎协定的决定是一个重大错误，”图斯克在与中国总理李克强和欧盟执委会主席容克共同出席的记者会上表示。

三位领导人在会上承诺削减化石燃料的使用，发展更环保的科技，并帮助融资以助较贫困的国家减少二氧化碳排放，但就贸易关系的分歧令达成正式联合声明的计划落空。

尽管官员们称会晤氛围友好，但中国和欧盟未能达成议题广泛的正式公报，双方本来要发表公报侧重会谈中讨论的一系列其他问题，包括承诺自由贸易，以及采取必要措施缓解全球钢铁产量过剩。

领导人曾努力寻求达成协议，还为此将记者会推迟了三小时。

据参加峰会的一位人士，中国坚持加入欧盟将最终承认中国经济由市场推动的内容，这导致最终未能发表包含60个要点的联合声明。这也意味着，有关正式承诺合作削减全球钢铁产量可能没有达成一致。(完)