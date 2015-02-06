欧盟寻求中国企业投资电信等行业

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透布鲁塞尔2月5日（记者 Julia Fioretti） - 欧盟寻求中兴通讯(000063.SZ)和中国银行(601988.SS)等中国企业参与3,150亿欧元（3,600亿美元）的投资计划，以提振欧盟经济。
来自中国和欧洲的企业高管本周与欧盟委员会高官会面，寻求加大在高科技和电信领域的合作，这些企业包括芬兰手机游戏公司Rovio(IPO-RVEY.N)和中国移动(0941.HK)等。
欧盟委员会的投资计划意在吸引民间资本，在不增加本就高企的公共债务情况下，改善运输、电信和数字领域的基础设施。
组织会议的商业协会中欧（ChinaEU）周四发布声明称，双方同意鼓励中国企业通过合资企业和公私合作模式投资欧洲数字基础设施。
参会者表示，中国银行、中国移动和美银美林等公司的代表也参加了会议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)