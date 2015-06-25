必须继续实施贸易保护 防范中国威胁--欧盟行业联盟

路透布鲁塞尔6月24日 - 从自行车到钢铁等许多行业的欧洲企业将在周四公布的一份报告中得出结论，认为中国经济以国营企业为主导且享受补贴，不应从明年贸易规则调整中获益。

Aegis Europe是由25个以上欧洲行业协会组成的联盟。该组织相信，中国不应像该国政府预期的那样，在2016年底被赋予市场经济地位，否则会威胁到很多欧洲企业的生存。

欧洲等重要贸易体难以决断，是否要按照世界贸易组织(WTO)协议的要求，把中国当作更加市场化的经济体来对待。中国若获得这一地位，欧盟将更难保护当地产业。

在下周布鲁塞尔召开的中欧峰会上，这个问题可能成为焦点。

Aegis Europe这份372页的报告称，中国共产党在经济中扮演核心角色。

“将中国归入非市场经济体，使得(欧盟)有必要启动‘阻挡’机制，隔离外国商品对欧洲市场体系的扭曲影响，”报告总结道。

中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，承认国内商品价格并非由市场决定。

通常情况下，WTO成员国只有在出口国出口价低于出口国国内市场售价时，才能对其征收反倾销税。但欧盟等国家对中国商品却能够无视中国国内低廉价格而征收反倾销税，从而令中国商品价格与来自较富裕国家的产品持平。

WTO针对中国的这些限制规定将在2016年12月11日到期，不过也存在诠释的空间。

中国已提醒欧盟应遵守WTO规定，不要使用该国认为是贸易保护主义的手段。

欧洲必须很快就确认中国为市场经济体作出决定，因为给予这一地位将需修改立法；而修改立法须得到欧洲议会批准，并翻译成欧盟23种官方语言。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)

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