欧盟计划就是否承认中国市场经济地位公开征求意见

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透阿姆斯特丹2月2日 - 欧盟将在未来数月就年底时是否放宽对中国的贸易壁垒，向行业组织和工会公开征求意见。
主要问题是，是否从12月开始承认中国“市场经济地位”。若予以承认，将使欧洲对中国低价商品征收反倾销税的难度大增，并改变确定合理价格的标准。
中国称其已加入世界贸易组织15年，有权利获得这一地位。
欧盟执委会曾表示，将与伙伴国、特别是美国进行沟通，并在7月讨论这个问题之前与“利益相关方”进行沟通。对此欧盟执委会必须拿出一项提议，其伙伴国也必须决定自己的立场。
“利益相关方指的是各个行业和工会，今春我们将试着以较系统的方式与他们沟通，征求公众意见，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在新闻发布会上表示。之前欧盟28个成员国的贸易部长在阿姆斯特丹举行了会议。
由大约30个欧洲制造业联盟组成的机构Aegis Europe公布一项研究结果中估计，欧盟若放宽其贸易保护措施，可能最多失去350万个就业岗位，但欧盟执委会的研究认为最多损失21.1万个就业岗位。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。