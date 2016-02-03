欧盟计划就是否承认中国市场经济地位公开征求意见

路透阿姆斯特丹2月2日 - 欧盟将在未来数月就年底时是否放宽对中国的贸易壁垒，向行业组织和工会公开征求意见。

主要问题是，是否从12月开始承认中国“市场经济地位”。若予以承认，将使欧洲对中国低价商品征收反倾销税的难度大增，并改变确定合理价格的标准。

中国称其已加入世界贸易组织15年，有权利获得这一地位。

欧盟执委会曾表示，将与伙伴国、特别是美国进行沟通，并在7月讨论这个问题之前与“利益相关方”进行沟通。对此欧盟执委会必须拿出一项提议，其伙伴国也必须决定自己的立场。

“利益相关方指的是各个行业和工会，今春我们将试着以较系统的方式与他们沟通，征求公众意见，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在新闻发布会上表示。之前欧盟28个成员国的贸易部长在阿姆斯特丹举行了会议。

由大约30个欧洲制造业联盟组成的机构Aegis Europe公布一项研究结果中估计，欧盟若放宽其贸易保护措施，可能最多失去350万个就业岗位，但欧盟执委会的研究认为最多损失21.1万个就业岗位。(完)