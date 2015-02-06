欧盟寻求中国企业投资电信等行业

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔2月5日（记者 Julia Fioretti） - 欧盟寻求中兴通讯 和中国银行 等中国企业参与3,150亿欧元（3,600亿美元）的投资计划，以提振欧盟经济。

来自中国和欧洲的企业高管本周与欧盟委员会高官会面，寻求加大在高科技和电信领域的合作，这些企业包括芬兰手机游戏公司Rovio(IPO-RVEY.N)和中国移动 等。

欧盟委员会的投资计划意在吸引民间资本，在不增加本就高企的公共债务情况下，改善运输、电信和数字领域的基础设施。

组织会议的商业协会中欧（ChinaEU）周四发布声明称，双方同意鼓励中国企业通过合资企业和公私合作模式投资欧洲数字基础设施。

参会者表示，中国银行、中国移动和美银美林等公司的代表也参加了会议。（完）