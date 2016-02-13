欧盟扩大中国太阳能面板反倾销关税课征对象

路透布鲁塞尔2月12日 - 欧盟执委会周五针对进口中国太阳能面板和电池征收反倾销关税的措施，范围扩大至台湾及马来西亚。

执委会发布声明称，在此之前的调查确认，台湾及马来西亚存在规避欧盟贸易保护措施的行为。新关税不适用于台湾和马来西亚的真实生产商。(完)