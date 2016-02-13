欧盟扩大中国太阳能面板反倾销关税课征对象

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔2月12日 - 欧盟执委会周五针对进口中国太阳能面板和电池征收反倾销关税的措施，范围扩大至台湾及马来西亚。
执委会发布声明称，在此之前的调查确认，台湾及马来西亚存在规避欧盟贸易保护措施的行为。新关税不适用于台湾和马来西亚的真实生产商。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。