欧盟执委会提议取消三家中国光伏厂商免税优惠

路透布鲁塞尔3月13日 - 根据两名熟悉情况的消息人士表示，欧盟执委会已提议取消中国三家光伏面板制造商输入欧洲市场的免税优惠，因这些厂商有违反相关条件之嫌疑。

这三家厂商分别为阿特斯(Canadian Solar)(CSIQ.O)、在伦敦上市的中国昱辉阳光能源 SOLA.L以及中盛新能源(ET Solar)。三家厂商需于3月20日前提交书面意见，之后方能举行听证会。欧盟执委会料于4月底或5月初做出最后裁定。

至于其他未被欧盟给与免税待遇的中国制造商，惩罚性关税平均达到47.7%。

根据其对得到免税待遇的121家企业进行的一项抽样调查，欧盟执委会表示有理由取消这三家公司的关税优惠。其中一名消息人士表示，有八家公司受到了抽样调查。

欧盟执委会还表示，这三家公司或未能依据要求报告销售数据、或提供了实质上等于降低最低价格的返利，或超量销售其他产品给客户。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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