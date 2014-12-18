巴尔干铁路项目是中国促进对欧出口的“快速通道”

图为2014年12月17日，塞尔维亚总理武契奇（左）与到访的中国国务院总理李克强。 REUTERS/Djordje Kojadinovic

路透贝尔格莱德12月17日 - 塞尔维亚周三表示，预计中国承建的贝尔格莱德-布达佩斯铁路项目将于2015年年中启动。这是中国政府为加快经由巴尔干国家的对欧出口贸易而采取的一项举措。

在中国-中东欧16国领导人峰会的第二天，中国、塞尔维亚和匈牙利签署了这一370公里(230英里)铁路项目的谅解备忘录。

塞尔维亚还与中国进出口银行签署了6亿美元的贷款协议，用于建设新发电厂。

李克强在谈到贝尔格莱德-布达佩斯铁路项目时说，这将在中欧之间建起一条走廊。他说，随着这种快速通道的增多，中欧贸易规模将日益扩大，并相信该铁路项目将在两年内完工。

中国计划使希腊主要港口比雷埃夫斯成为欧亚贸易中心，上述铁路项目与这一计划相契合。中国船运巨擘中远太平洋(1199.HK)在该港获得了35年特许权，升级改造并运营两个集装箱货运码头。

该铁路项目最初是去年达成的，但目前仍不清楚该项目如何获得融资。

塞尔维亚总理武契奇(Aleksandar Vucic)表示，项目的可行性研究和其他文书工作将于2015年6月之前完成，“以便铁路能在2017年6月之前建成。”

“我们致力于这项工程，”李克强在与匈牙利总理欧尔班(Viktor Orban)会谈后表示。他还说，这一铁路改造项目完工后，贝尔格莱德与布达佩斯之间的列车运行时间将从八小时缩短至不到三小时。

中国认为，中东欧是获利潜力极大的市场，也是通往更广阔的欧盟市场的门户。中东欧薪资水平相对较低，拥有高素质的劳动人口，且有进一步发展的空间。

塞尔维亚与中国还在周三签署了贷款协议，中国进出口银行将为建设燃煤发电厂提供贷款。该发电厂将耗资7.15亿美元，装机容量350兆瓦，将是25年中首个在该国建立的燃煤发电厂。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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