欧盟对中国螺纹钢征收临时关税 并继续调查倾销行为

路透布鲁塞尔1月29日 - 欧盟官方期刊周五称，欧盟将对进口自中国的混凝土加固钢材征收关税，并将继续调查中国生产商的倾销行为。

欧盟将对高抗疲劳性能(HFP)钢筋条征收9.2-13.0%的临时性关税。

欧盟在4月启动对中国HFP螺纹钢的反倾销调查，因欧洲钢铁联盟Eurofer提出申诉。

HFP螺纹钢主要在英国和爱尔兰使用。

英国行业组织UK Steel批评这一裁定。

“欧盟执委会的决定…显然表明它尚未完全了解影响欧洲钢铁行业的危机程度，”UK Steel主管Gareth Stace表示。

“欧盟调查凸显倾销幅度超过60%。除非提高临时性关税，否则我们会有更多人失业，”他补充称。

英国钢铁行业如今正身处危机之中，破产和关闭产能在加速。过去四个月中已有约5,000人失业，相当于该行业就业人数的四分之一左右。

英国钢铁工人把原因主要归咎于中国。中国钢材产量占全球16亿吨的一半。去年随着中国经济成长减速，该国出口了创纪录的1.12亿吨钢材。

据UK Steel，中国在英国螺纹钢市场的占有率超过45%，而四年前还是零。

欧盟螺纹钢厂商包括西班牙的Celsa Group、意大利的Gruppo Riva SpA和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)。(完)