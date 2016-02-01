欧盟对中国螺纹钢征收临时关税 并继续调查倾销行为

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透布鲁塞尔1月29日 - 欧盟官方期刊周五称，欧盟将对进口自中国的混凝土加固钢材征收关税，并将继续调查中国生产商的倾销行为。
欧盟将对高抗疲劳性能(HFP)钢筋条征收9.2-13.0%的临时性关税。
欧盟在4月启动对中国HFP螺纹钢的反倾销调查，因欧洲钢铁联盟Eurofer提出申诉。
HFP螺纹钢主要在英国和爱尔兰使用。
英国行业组织UK Steel批评这一裁定。
“欧盟执委会的决定…显然表明它尚未完全了解影响欧洲钢铁行业的危机程度，”UK Steel主管Gareth Stace表示。
“欧盟调查凸显倾销幅度超过60%。除非提高临时性关税，否则我们会有更多人失业，”他补充称。
英国钢铁行业如今正身处危机之中，破产和关闭产能在加速。过去四个月中已有约5,000人失业，相当于该行业就业人数的四分之一左右。
英国钢铁工人把原因主要归咎于中国。中国钢材产量占全球16亿吨的一半。去年随着中国经济成长减速，该国出口了创纪录的1.12亿吨钢材。
据UK Steel，中国在英国螺纹钢市场的占有率超过45%，而四年前还是零。
欧盟螺纹钢厂商包括西班牙的Celsa Group、意大利的Gruppo Riva SpA和安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)。(完)
(编译 李爽；审校 徐文焰)
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