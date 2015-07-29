欧盟支持对进口自中国和台湾的不锈钢板征收反倾销税

路透布鲁塞尔7月29日 - 据知情人士称，欧盟成员国支持对从中国及台湾进口的冷轧不锈钢板征收反倾销税。

欧盟将对自中国进口的不锈钢平板、卷板和卷带征收24.3%-25.3%的关税，对从台湾进口的产品征收6.8%的关税。这起事件的起因是欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

欧盟执委会在2014年6月启动了反倾销调查，裁定应从今年3月起征收临时关税。

自中国进口的产品被征收24.2%-25.2%的临时关税，从台湾进口的产品被征收10.9%-12.0%的关税。

最终反倾销措施于上周提交给欧盟28个成员国进行投票，其中绝大多数成员国投票支持该措施。最终措施通常持续五年。欧盟执委会要到9月25日才会实施这一措施。

Eurofer称，2013年中国和台湾总共向欧盟出口了价值6.2亿欧元(6.86亿美元)的冷轧不锈钢产品，约占整体市场份额的17%，有倾销行为。

Eurofer称，2010-2014年期间来自中国和台湾的上述产品进口增长了两倍以上，主要是因为当地产能过剩而非欧洲市场增长。

分析师曾表示，这些关税措施大概不会终止来自中国的产品进口，但关税的高税率足以带来明显冲击。

受到影响的公司包括中国太钢不锈 (000825.SZ)、宝钢股份 (600019.SS)和台湾的唐荣及烨联钢铁(9957.TWO)。

欧洲主要不锈钢业者包括Acerinox(ACX.MC)、AperamAPAM.LU和Outokumpu(OUT1V.HE)。

Eurofer上周还撤销了另外一起对中国厂商获得非法补贴的申诉。Eurofer称，这是因为反倾销税已达最高的可能水平，已无可能再进一步施加关税。(完)

(编译 汪红英/孙国玉；审校 王洋/蔡美珍)

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